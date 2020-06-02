Финансы

Lenta.ruLenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.
ПРАЙМвчера в 21:05

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Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

ПРАЙМвчера в 21:05
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Китайский радиотелескоп FAST осенью приступит к поиску инопланетян

Газета DAILY вчера в 16:06
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Политика

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК 04:33
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
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Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
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Авто

Lada Vesta названа самой экспортируемой моделью АвтоВАЗа

Представители «АвтоВАЗа» рассказали, что Lada Vesta оказалась популярна в странах СНГ, однако поставки модели в Европу оказались невозможны из-за ужесточения экологических норм.
32CARS.ru 02:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

РИА Новости 04:32
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Здоровье

Мордовия всё ещё не готова к полноценному снятию ограничений

Напомним, с начала пандемии в Мордовии зарегистрирован 1931 случай коронавируса.
МордовМедиа вчера в 13:17
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Футбол

Санчо получил карточку за задранную футболку, а не за поддержку Флойда

РИА Новости вчера в 17:55
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
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Экономика

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
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Происшествия

На Кубани скончались три пациента с коронавирусом

Краснодар, 2 июня 2020, 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:25
Кино

Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Зрители уже могут посмотреть финальную серию в озвучке Сыендук.
ГЛАС.RU 03:17
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Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
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