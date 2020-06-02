Экономика
Lenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 31 мая в 02:00
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Путин назначил нового главу полиции Москвы
Lenta.ru вчера в 10:31
Армия и оружие
Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2
Министерство обороны Индии закупит 156 боевых машин пехоты БМП-2.
Российская газета вчера в 03:43
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Хоккей
Челябинский «Трактор» за год получил из бюджета области 1,4 млрд
Pchela.News вчера в 23:51
Происшествия
Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области
Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
MedikForum.ru вчера в 00:11
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Экономика
Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
Интермонитор.ру 31 мая в 02:20
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК 01:40
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
На Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
Количество новых случаев заражения коронавирусом на Кузбассе составило 25 человек, об этом 31 мая сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 31 мая в 02:06
Общество
Газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырех дней простоя
1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".
Интерфакс вчера в 01:30
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47