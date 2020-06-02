Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.

с чего всё началось

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

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