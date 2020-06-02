Финансы

Lenta.ruLenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.
ПРАЙМвчера в 21:05

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Аналитик Дроздов оценил влияние беспорядков в США на российскую экономику

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Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс рубля

Профильвчера в 21:58

Аналитик рассказал, скажутся ли беспорядки в США на курсе валют

Аргументы недели00:49

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

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Стало известно, как отразятся беспорядки в США на долларе

ФедералПрессвчера в 22:38

Американский бунт под русскую валюту? Аналитик спрогнозировал будущее рубля

Царьград01:55

Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

ПРАЙМвчера в 21:05
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Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
8,4K
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
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Происшествия

В Петербурге студент колледжа зарезал свою мать

Российская газета 04:38
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Newia.ru вчера в 14:30
8
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

РИА Новости вчера в 19:05
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Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Армия и оружие

Израиль заявил о бесполезности российских Су-35

В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25
5
Футбол

ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США

ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.
Чемпионат 04:58
Происшествия

Под Белгородом ураган повредил крыши нескольких домов

В посёлке Северный Белгородского района порывистый ветер снёс крышу с дома на улице Центральная.
Fonar.tv вчера в 09:49
32
Здоровье

Еще один COVID-положительный пациент скончался в Ивановской области

По состоянию на 2 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 83 диагноза.
Частник.Ru 04:52
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 07:42
81
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
372
Шоу-бизнес

Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом

Discover24 04:15
Армия и оружие

Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе

"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
Технологии

Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах

Мария Баченина беседует со специалистом по скафандростроению Николаем Моисеевым о том, почему для разных планет нужны разные скафандры и когда мы полетим на Марс и Луну.
Радио Комсомольская правда 31 мая в 16:58
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
34
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

ТАСС вчера в 15:24
28
Экономика

Раскрыты детали плана по восстановлению экономики после коронавируса

Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
ForPost вчера в 07:24
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru вчера в 18:38
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 31 мая в 04:13
1,3K
Происшествия

В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 02:42
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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