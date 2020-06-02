Финансы
Lenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.ПРАЙМвчера в 21:05
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
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Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.
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В посёлке Северный Белгородского района порывистый ветер снёс крышу с дома на улице Центральная.
Fonar.tv вчера в 09:49
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По состоянию на 2 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 83 диагноза.
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Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
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Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом
Discover24 04:15
Армия и оружие
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
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Раскрыты детали плана по восстановлению экономики после коронавируса
Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
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Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
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