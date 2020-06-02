Финансы

Lenta.ruLenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

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Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 1 июня. В России зарегистрировано лекарство от COVID

На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

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В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который предлагает установить господдержку в размере МРОТ для лиц, ведущих домашнее хозяйство.
Четвертая Власть вчера в 02:26
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru вчера в 16:29
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Политика

Путин назначил главу Следственного департамента МВД

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева.
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Политика

Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

РБК 31 мая в 14:52
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В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Газета.Ru вчера в 13:04
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета вчера в 20:30
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Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия вчера в 20:30
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Китайская компания Haval опубликовала изображения новой модели.
Goroday.ru вчера в 10:54
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском вчера в 11:50
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

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Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 31 мая в 09:06
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Общество

Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране

Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.
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В центре Нью-Йорка протестующие разграбили магазины

Московский Комсомолец вчера в 23:52
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Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса

24 мая главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне.
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В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать

В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
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Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
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Сергей Дроздов
Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». Обладавший уникальным тембром голоса Дроздов был наиболее характерным вокалистом ансамбля и придавал «Синей птице» яркое и запоминающееся звучание. По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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