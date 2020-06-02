Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Политика Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться» Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 578

Здоровье Коронавирус: последние новости 1 июня. В России зарегистрировано лекарство от COVID На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 43

Общество В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который предлагает установить господдержку в размере МРОТ для лиц, ведущих домашнее хозяйство. 5,1K

Политика Путин назначил главу Следственного департамента МВД Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева. 92

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 179

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 64

Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 99

Политика Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 308

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 169

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 653

Здоровье Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса 24 мая главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне. 1,7K