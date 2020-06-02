Финансы
Lenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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Политика
Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Здоровье
Коронавирус: последние новости 1 июня. В России зарегистрировано лекарство от COVID
На первом месте по числу зараженных остаются США (1 793 780), на втором Бразилия (514 849), замыкает тройку лидеров Россия (всего 414 878 заболевших, за 1 июня — 9 035), на четвертом месте Великобритания (276 156), на пятом Испания (239 479).
URA.Ru вчера в 12:00
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 00:15
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко
REGNUM вчера в 06:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который предлагает установить господдержку в размере МРОТ для лиц, ведущих домашнее хозяйство.
Четвертая Власть вчера в 02:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Космос
NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Путин назначил главу Следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева.
Взгляд.ру вчера в 11:25
Политика
Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море
МонаВиста вчера в 12:25
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Происшествия
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
Газета.Ru вчера в 13:04
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета вчера в 20:30
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия вчера в 20:30
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Китайская компания Haval опубликовала изображения новой модели.
Goroday.ru вчера в 10:54
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском вчера в 11:50
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 31 мая в 09:06
Общество
Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране
Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.
Gazeta.SPb вчера в 18:17
Происшествия
В центре Нью-Йорка протестующие разграбили магазины
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Здоровье
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса
24 мая главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне.
Lenta.ru 30 мая в 14:41
Общество
В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать
В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском вчера в 08:37