Экономика
Lenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика
Сотрудники Facebook прекращают работу из-за политики компании по поводу постов Трампа
Десятки сотрудников компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив главу компании Марка Цукерберга в бездействии относительно расколовших общество публикаций президента Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в США.
Коммерсантъ 00:49
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Общество
Трампа спрятали в бункере из-за протестов в Вашингтоне
Американское издание New York Times от собственных источников узнало, что президента США Дональда Трампа укрыли в специальном бункере во время массовых протестов возле Белого дома в минувшую пятницу.
Свободная Пресса вчера в 02:32
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
ГЛАС.RU вчера в 21:00
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Здоровье
Врачи энгельсской больницы записали обращение к президенту из-за невыплаты «коронавирусных денег»
Врачи «Энгельсской городской больницы №2», работающие с больными COVID-19, не получали выплат, установленных президентом Владимиром Путиным.
Четвертая Власть 01:17
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
Путин уволил начальника новосибирского МВД Юрия Стерликова
Президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова.
Сибкрай.ru вчера в 23:28
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Космос
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
РИА Новости вчера в 18:05
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com вчера в 13:48
Политика
Погром стал выходом США из карантина
В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
Общество
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня
Общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,6 тыс. На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 00:50
Общество
Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу
Временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива вступил в силу в России со 2 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Коммерсантъ 01:17
Происшествия
Еще 105 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области
Положительные тесты на коронавирус получили за минувшие сутки 105 жителей Новосибирской области (итого - 2914).
Atas.info 31 мая в 23:24
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Здоровье
В трёх кировских больницах сменились главные врачи
Центр онкологии и медицинской радиологии возглавил Сергей Бакин, который прошел карьеру от санитара до заместителя главного врача Кировской областной клинической больницы и последний год являлся исполняющим обязанности главного врача этого учреждения.
ГТРК Вятка вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
Накануне на официальном портале Екатеринбургской Гордумы появились открытые данные о доходах всех депутатов о главы города Александра Высокинского за 2019 год.
КП - Екатеринбург вчера в 23:34
Общество
Депутаты Башкирии в среднем зарабатывают почти миллион рублей в месяц
Если вычислить средний уровень дохода в парламенте по аналогии со средними доходами населения в Башкирии, получится, что каждый депутат заработал 11,1 млн рублей за год, то есть 925,2 тысячи рублей в месяц.
UfaTime.ru вчера в 22:19
Общество
Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии авиакомпании могут потерять до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain&Company.
РБК 00:00