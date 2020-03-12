"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.

с чего всё началось

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таким образом, на данный момент в стране 28 заболевших.

Общество Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.

Общество Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.

Политика Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией Польша хотела бы провести совместный с Россией анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений между двумя странами, заключил дипломат.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Экономика Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.