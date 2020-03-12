Финансы
Lenta.ruОценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
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с чего всё началось
"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.РИА Новостивчера в 22:47
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