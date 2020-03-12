Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
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с чего всё началось

Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.
РИА Новостивчера в 22:47

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Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Piter.tv02:04

Определены медицинские товары, которые подорожают из-за падения рубля

Мойка78вчера в 22:59

Россиян предупредили о подорожании медицинских товаров из-за обвала рубля

Ридус01:09

Как ослабление рубля отразится на содержимом аптечных прилавков

Pravda.Ruвчера в 23:40

Российская ассоциация аптечных сетей опровергла догадки о росте цен на лекарства

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Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

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Российские аптеки ожидают роста цен на тонометры и ингаляторы из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 20:25
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На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Комсомольская правда 09 марта в 01:39
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Религия

Синод РПЦ рекомендовал причастникам перейти на одноразовые стаканчики

Священный Синод призывает всех к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.
Интерфакс Религия вчера в 10:44
Авто

Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva

В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
НГС24 вчера в 22:30
Энергетика

Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Футбол

Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов

На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Евро-футбол.ру 10 марта в 19:26
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Политика

Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС

Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».
МИР 24 вчера в 03:28
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Футбол

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Вести.Ru вчера в 13:30
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

Трамп не приедет в столицу на празднование Дня Победы

На празднование Дня Победы в Москву не приедет американский лидер Дональд Трамп.
Моя Москва.онлайн 10 марта в 06:44
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Российская газета вчера в 07:50
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Футбол

Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии

Защитник туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани рассказал о своем состоянии здоровья послед того, как у него был обнаружен коронавирус.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
Космос

Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука 10 марта в 09:03
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ru 10 марта в 14:26
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Спорт

Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
МИР 24 10 марта в 17:53
Здоровье

Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
ГЛАС.RU вчера в 09:10
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