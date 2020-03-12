Экономика
Lenta.ruОценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
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с чего всё началось
"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.РИА Новостивчера в 22:47
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Культура
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Религия
Синод РПЦ рекомендовал причастникам перейти на одноразовые стаканчики
Священный Синод призывает всех к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.
Авто
Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva
В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
Энергетика
Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы
Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Политика
Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС
Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Политика
Трамп не приедет в столицу на празднование Дня Победы
На празднование Дня Победы в Москву не приедет американский лидер Дональд Трамп.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Футбол
Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии
Защитник туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани рассказал о своем состоянии здоровья послед того, как у него был обнаружен коронавирус.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Космос
Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Спорт
Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.