Накануне вечером, в третий раз подряд, протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
В своем аккаунте в Instagram экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков извинился перед арбитром Никитой Данченковым, которого он избил во время любительского матча 10 августа, передает РИА Новости.