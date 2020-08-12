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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».В источнике
Подробнее о событии
Известия

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Известия23:02
РБК

Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на его наказание

РБК21:43
РИА Новости

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

РИА Новости18:09
Газета.Ru

Адвокат рассказал, как состояние здоровья Ефремова может повлиять на его наказание

Газета.Ru20:19
Телеканал 360°

Адвокат спрогнозировал шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Телеканал 360°20:16
News.ru

Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

News.ru19:45
Lenta.ru

Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Lenta.ru21:04

В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах

Накануне вечером, в третий раз подряд, протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
РИА Новости22:39

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
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