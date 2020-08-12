Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

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Александр Почуев, адвокат, рассказал о том, что на назначение Михаилу Ефремову наказания и его исполнение может повлиять плохое самочувствие актера. Юрист отметил, что некоторые заболевания исключают нахождение подозреваемого под стражей, сообщает РИА «Новости».