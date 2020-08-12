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Территория новостей
Территория новостей

Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

Александр Почуев, адвокат, рассказал о том, что на назначение Михаилу Ефремову наказания и его исполнение может повлиять плохое самочувствие актера. Юрист отметил, что некоторые заболевания исключают нахождение подозреваемого под стражей, сообщает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач рассказал о возможных последствиях болезни Ефремова

Актера Михаила Ефремова 11 августа госпитализировали из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Врачи Боткинской больницы стабилизировали состояние участника смертельного ДТП и предположили, что причиной ухудшения его самочувствия стал не инсульт, а транзиторная ишемическая атака.
Вечерняя Москвавчера в 14:11
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Адвокат спрогнозировал шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Телеканал 360°20:16
Известия

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

Известия23:02
РБК

Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на его наказание

РБК21:43
Lenta.ru

Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Lenta.ru21:04
Газета.Ru

Адвокат рассказал, как состояние здоровья Ефремова может повлиять на его наказание

Газета.Ru20:19
URA.Ru

Адвокат рассказал о шансах Ефремова уйти от наказания по болезни

URA.Ru01:56
РИА Новости

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

РИА Новости18:09

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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