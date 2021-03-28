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ФАН

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.В источнике

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