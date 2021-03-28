ФАНОценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever GivenЧлен Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuФАНМой БрянскДождьЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМосква 24МИР 24Центральная Служба НовостейДождьРЕН ТВПодробнее о событииЭксперт рассказал, к чему может привести блокировка Суэцкого каналаАргументы и Фактывчера в 16:31Эксперт рассказал, какими будут цены на нефть и газ после разблокировки Суэцкого каналаВести.Ruвчера в 15:21Эксперт: ЧП в Суэцком канале может усилить интерес к АрктикеМосковский Комсомолецвчера в 16:15Эксперт: Блокировка Суэцкого канала может усилить интерес к АрктикеРЕН ТВвчера в 15:57Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever GivenФАНвчера в 15:46Эксперт пояснил, как могут измениться цены на нефть после блокировки Суэцкого каналаПрофильвчера в 15:26Эксперт предсказал рост цен на нефть и газ из-за блокировки Суэцкого каналаLenta.ruвчера в 16:28Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться