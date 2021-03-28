В «Роскосмосе» назвали выдумками сообщения о предстоящей отставке Рогозина

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны России.