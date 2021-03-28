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ФАН

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.В источнике

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Эксперт рассказал, к чему может привести блокировка Суэцкого канала

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
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Инцидент в Суэцком канале может изменить структуру грузоперевозок

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Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?

18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере, ранее отметившаяся в 11-м сезоне британского телешоу Britain's Got Talent (там она дошла лишь до полуфинала) и победившая на детском «Евровидении» в 2015-м, неожиданно оказалась фавориткой конкурса по версии букмекеров — те оценили шансы юной артистки на победу в целых 16 процентов.
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Федотов раскритиковал арбитра Левникова за преклонение колена перед матчем отбора ЧМ

Бывший арбитр ФИФА, эксперт портала «Чемпионат», Игорь Федотов раскритиковал судью Кирилла Левникова за преклонение колена перед матчем отбора к Чемпионату мира-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.
Честный рейтинг букмекеров26 марта в 10:04