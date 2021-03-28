Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере, ранее отметившаяся в 11-м сезоне британского телешоу Britain's Got Talent (там она дошла лишь до полуфинала) и победившая на детском «Евровидении» в 2015-м, неожиданно оказалась фавориткой конкурса по версии букмекеров — те оценили шансы юной артистки на победу в целых 16 процентов.
Бывший арбитр ФИФА, эксперт портала «Чемпионат», Игорь Федотов раскритиковал судью Кирилла Левникова за преклонение колена перед матчем отбора к Чемпионату мира-2022 между сборными Англии и Сан-Марино.