Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?

18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере, ранее отметившаяся в 11-м сезоне британского телешоу Britain's Got Talent (там она дошла лишь до полуфинала) и победившая на детском «Евровидении» в 2015-м, неожиданно оказалась фавориткой конкурса по версии букмекеров — те оценили шансы юной артистки на победу в целых 16 процентов.