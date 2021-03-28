Власти Белоруссии намерены разрешить работодателям расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми разногласиями, сообщил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Рахманов в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.