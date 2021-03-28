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ФАН

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

Член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.В источнике
ФАН
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Вести.Ru
Московский Комсомолец

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Эксперт: ЧП в Суэцком канале может усилить интерес к Арктике

Московский Комсомолец16:15

Эксперт из США дал оценку последствиям блокировки Суэцкого канала судном Ever Given

Ореанда-Новости16:12

Эксперт рассказал, какими будут цены на нефть и газ после разблокировки Суэцкого канала

Вести.Ru15:21

Оценены последствия блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

ФАН15:46

Эксперт пояснил, как могут измениться цены на нефть после блокировки Суэцкого канала

Профиль15:26

Эксперт: Блокировка Суэцкого канала может усилить интерес к Арктике

РЕН ТВ15:57

Возможные уроки блокирования Суэцкого канала сверхбольшим контейнеровозом Ever Given - мнение

PortNews13:52
Интересное

В Белоруссии разрешат увольнять за призывы к забастовкам

Власти Белоруссии намерены разрешить работодателям расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми разногласиями, сообщил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Рахманов в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Газета.Ru15:51

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.
РИА Новости06:06