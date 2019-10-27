Ранее в октябре вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что выпадающие доходы бюджета РФ из-за предоставления государственной поддержки «Роснефти» в Арктике оцениваются в 60-70 млрд рублей год.

Оценены потери ФНБ из-за льгот для нефтедобычи в Арктике

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