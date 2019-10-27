Экономика

РосбалтРосбалтОценены потери ФНБ из-за льгот для нефтедобычи в Арктике

Ранее в октябре вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что выпадающие доходы бюджета РФ из-за предоставления государственной поддержки «Роснефти» в Арктике оцениваются в 60-70 млрд рублей год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главные новости к утру 28 октября

Коммерсантъ00:02

ФНБ будет недополучать 50-60 млрд рублей в год из-за льгот для добычи в Арктике

ТАССвчера в 17:56

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Ведомостивчера в 17:15

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

РБКвчера в 17:00

Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»

Rambler News Serviceвчера в 17:05

Ванкорский кластер может получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в инфраструктуру

ПРАЙМ03:47

Новая категория НДД не распространится на Ванкорский кластер «Роснефти»

Интерфакс02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

РБК 02:45
Здоровье

В Тюменской области введен запрет на торговлю рыбой

В настоящий момент запрещен вылов и реализация рыбы из озера Андреевского Тобольского района, введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой на по всей Тюменской области, а также усилен контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием ее места вылова всем торговым организациям, проводится мониторинг ситуации.
NashGorod.ru 04:01
Общество

Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Политика

Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Автоспорт

Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике

Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Pravda.Ru 03:59
Футбол

Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака

Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
МонаВиста 03:56
Транспорт

СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Авто

Представлен Volkswagen Golf новой генерации

Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Tvoe-avto.com 25 октября в 05:55
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Общество

Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева

Регион online 26 октября в 13:03
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Армия и оружие

США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
РИА Новости 26 октября в 12:38
Наука

Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки

Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
OAnews 02:34
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости 26 октября в 12:00
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

RT на русском 04:30
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Гаджеты

«Алиса» позволит отдавать голосовые команды телевизорам Samsung

Отдавать голосовые команды телевизорам Samsung пользователи смогут различными способами: через гаджет с помощником «Алиса» (скажем, через смарт-динамик), посредством смартфона или через персональный компьютер с браузером «Яндекса».
3DNews 04:25
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Общество

Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя

Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:43
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Общество

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Происшествия

Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

РИА Новости 03:02
Происшествия

Знакомые рассказали о подозреваемом в подготовке убийства в техникуме

РБК 04:42
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 26 октября в 08:09
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Футбол

Доменико Тедеско — зачем он на самом деле пришёл в «Спартак»

«Спартак» неожиданно хорошо сыграл в обороне.
Чемпионат 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное