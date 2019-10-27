Экономика
РосбалтОценены потери ФНБ из-за льгот для нефтедобычи в Арктике
Ранее в октябре вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что выпадающие доходы бюджета РФ из-за предоставления государственной поддержки «Роснефти» в Арктике оцениваются в 60-70 млрд рублей год.
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Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»
Rambler News Serviceвчера в 17:05
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Здоровье
В Тюменской области введен запрет на торговлю рыбой
В настоящий момент запрещен вылов и реализация рыбы из озера Андреевского Тобольского района, введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой на по всей Тюменской области, а также усилен контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием ее места вылова всем торговым организациям, проводится мониторинг ситуации.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
Автоспорт
Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике
Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Футбол
Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака
Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
Авто
Представлен Volkswagen Golf новой генерации
Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Армия и оружие
США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
Наука
Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки
Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
Гаджеты
«Алиса» позволит отдавать голосовые команды телевизорам Samsung
Отдавать голосовые команды телевизорам Samsung пользователи смогут различными способами: через гаджет с помощником «Алиса» (скажем, через смарт-динамик), посредством смартфона или через персональный компьютер с браузером «Яндекса».
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя
Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Футбол
Доменико Тедеско — зачем он на самом деле пришёл в «Спартак»
«Спартак» неожиданно хорошо сыграл в обороне.