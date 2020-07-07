Экономика
Lenta.ruОценены потери России от введения нового налога в Европе
Россия может потерять больше 50 миллиардов евро в 2022-2030 годах в случае введения нового углеродного налога в Европе.
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Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Происшествия
Арестован полпред Ингушетии в Калининградской области
Полпреда Ингушетии в Калининградской области Хаважа Хашиева подозревают нападении с ножом на 44-летнего мужчину, который впоследствии скончался.
РБК Калининград 09:21
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Здоровье
Депутат МГД Самышина рассказала о правилах безопасного летнего отдыха
Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина посоветовала столичным жителям соблюдать правила безопасного летнего отдыха.
Наша версия 10:25
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53
Игры
«Тот же кофе, но другой заварки»: первые обзоры Deadly Premonition 2
Игромания.ру 10:35
Здоровье
Павел Колесник назначен главой Ивановского Роспотребнадзора
Станислав Воскресенский объявил коллективу регионального Роспотребнадзора о назначении нового руководителя.
SMINEWS в Иванове 07:57
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн".
РИА Новости 09:15
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 06 июля в 13:22
Политика
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 10:51
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Врачи назвали симптомы, которые преследуют переболевших COVID-19 пациентов после выписки из больницы.
МедиаПоток 07:24
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Закон вступит в силу с первого дня будущего года.
Evo-rus.com 09:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line вчера в 14:33
Происшествия
Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали
Пожар на складах завода минеральных вод «Октябрь А» в Предгорном районе Ставропольского края локализован.
Известия 10:56
Футбол
«Сан-Лоренсо» отверг предложение ЦСКА по форварду Гайчу
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отверг трансферное предложение ЦСКА по 21-летнему форварду Адольфо Гайчу, - передает Metacritic.
ProstoProSport вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Экономика
Великобритания делает ставку на рабочие места для молодежи
Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 19:05