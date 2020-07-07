Россия может потерять больше 50 миллиардов евро в 2022-2030 годах в случае введения нового углеродного налога в Европе.

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

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