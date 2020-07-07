Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценены потери России от введения нового налога в Европе

Россия может потерять больше 50 миллиардов евро в 2022-2030 годах в случае введения нового углеродного налога в Европе.
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В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

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News.ruвчера в 11:01

Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

ГЛАС.RUвчера в 09:19

России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе

Lenta.ru10:08
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру

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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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Арестован полпред Ингушетии в Калининградской области

Полпреда Ингушетии в Калининградской области Хаважа Хашиева подозревают нападении с ножом на 44-летнего мужчину, который впоследствии скончался.
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Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
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Депутат МГД Самышина рассказала о правилах безопасного летнего отдыха

Депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина посоветовала столичным жителям соблюдать правила безопасного летнего отдыха.
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Общество

В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма

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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
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Минпросвещения отменило традиционные линейки в школах 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
Новые Ведомости вчера в 05:41
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Общество

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53
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Игры

«Тот же кофе, но другой заварки»: первые обзоры Deadly Premonition 2

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Павел Колесник назначен главой Ивановского Роспотребнадзора

Станислав Воскресенский объявил коллективу регионального Роспотребнадзора о назначении нового руководителя.
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Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

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СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн".
РИА Новости 09:15
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Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
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Политика

Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии

Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
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Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
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Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Врачи назвали симптомы, которые преследуют переболевших COVID-19 пациентов после выписки из больницы.
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Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года

Закон вступит в силу с первого дня будущего года.
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
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Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали

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«Сан-Лоренсо» отверг предложение ЦСКА по форварду Гайчу

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Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
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Великобритания делает ставку на рабочие места для молодежи

Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
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