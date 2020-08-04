Коронавирус
Lenta.ruОценены потери России от закрытия границ
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов. Соответствующие сведения она изложила в интервью «Аргументам и фактам».
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Факты00:01
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Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Авто
Криштиану Роналду купил Bugatti за полмиллиарда рублей
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет одним из десяти счастливчиков, которые пополнят свой гараж гиперкаром Bugatti Септоdіесі стоимостью 8 млн евро (680 млн рублей).
Российская газета 06:11
Футбол
СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака»
Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет «РБК-Спорт», ссылаясь на источник.
Вечерняя Москва 07:19
Общество
Воробьев попросил Путина продлить льготы по ипотеке
В ходе рабочей встречи с президентом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.
Российская газета 07:44
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
Лукашенко пригрозил России «пожаром до Владивостока»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его отстранения от власти может возникнуть «пожар до Владивостока».
Политсовет 07:51
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Здоровье
Карантин по гриппу птиц вводится в двух селах Челябинской области
Как сообщалось ранее, рядом с этими селами, на берегах озер Песчаное и Табыньша, были обнаружены трупы дикой утки и еще четырех домашних птиц (уток и гусей).
Ветеринария и жизнь 06:54
Политика
В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация
Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
Цензуры.Нет 04:55
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
Вести.Ru 07:41
Происшествия
Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье
"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан", - сказали в МЧС. Отмечается, что один человек погиб, еще один человек пострадал.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Футбол
«Динамо» выкупило у «Уфы» нигерийца Игбуна
Вести.Ru 05:12
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00