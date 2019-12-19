Политика
РИА НовостиВ Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Общество
В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем
Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
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Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Культура
Сергей Исаев развеял слухи о прощальном туре «Уральских пельменей»
Политика
Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Религия
В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца
Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
Происшествия
Названа причина посадки на брюхо военного Ан-12 в Кольцово
Военная прокурора Центрального военного округа провела проверку по факту аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга десятого октября.
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Здоровье
Парк скорой помощи Приморья пополнили 34 новых спецавтомобиля
Парк службы скорой медицинской помощи Приморского края пополнили 34 новых спецавтомобиля УАЗ и Ford, оснащенные современным оборудованием.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
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В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
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Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Экономика
В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз
Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
Экономика
Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов
Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу на Украине
На Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Хоккей
Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм»
Экс-форвард СКА записал на свой счёт голевую передачу, посодействовав голу Кайла Палмьери в численном большинстве на 12-й минуте второго периода.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.