В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, к 1946-му численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.

с чего всё началось

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на второе издание статистического сборника «Великая Отечественная война».

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