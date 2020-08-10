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Ведомости

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине приостановлена работа нескольких цехов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Sputnik Беларусь. Причина приостановки работы не называется.В источнике
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Московский Комсомолец

Оценены потери от забастовки на Белорусском металлургическом заводе

Московский Комсомолец13:52
ТАСС

Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке

ТАСС11:55
РИА Новости

Белорусский металлургический завод приостановил работу

РИА Новости10:32
РБК

Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок

РБК12:11
Взгляд.ру

На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

Взгляд.ру11:59
RT на русском

На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

RT на русском11:19
Коммерсантъ

Руководство БМЗ отрицает информацию о забастовке

Коммерсантъ12:16

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39
3

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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