Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.

с чего всё началось

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.

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