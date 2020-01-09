Общество

ВекВекОценены потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.
Газета.Ru08 января в 23:27

Подробнее о событии

«Главная тема»: какой урон наносят новогодние праздники российской экономике

ТВКвчера в 10:01

Эксперты оценили потери экономики РФ от новогодних праздников

9111.ruвчера в 03:15

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ru08 января в 23:27

Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

Новый Деньвчера в 01:33

Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБНвчера в 02:00

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ruвчера в 00:53

Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Московский Комсомолецвчера в 02:38
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Политика

Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Газета.Ru вчера в 09:15
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный вчера в 09:40
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

CyberSport.ru 08 января в 04:30
Здоровье

Волгоградские медучреждения работали в праздники в штатном режиме

37 пациентов были доставлены в медучреждение, медики провели пять операций и свыше 160 консультаций врачей в режиме онлайн.
Крестьянская жизнь вчера в 11:38
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Из мэрии Челябинска уволили высокопоставленного чиновника

Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергей Репринцев уходит в отставку.
URA.Ru вчера в 23:58
Наука

Какой психиатр не любит быстрой езды

Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Наука и жизнь 07 января в 00:00
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности

Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Дни24 вчера в 05:54
Происшествия

Самолёт, летевший в Барнаул, экстренно сел в Сыктывкаре

В 23:32 самолёт вылетел из столицы Республики Коми. В Барнауле, согласно расписанию, он должен был приземлиться в 6:06 по местному времени.
Катунь 24 вчера в 22:27
Происшествия

Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране

ТК Звезда вчера в 21:07
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 16:02
Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
REGNUM вчера в 01:58
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Кино

«Холоп» побил рекорд российского комедийного кинопроката

Новый фильм «Холоп» от режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, пишет РИА «Новости».
Вести Подмосковья вчера в 00:55
Здоровье

Назвали причину вспышки пневмонии в Китае

Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:38
Культура

Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»

Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Радио Комсомольская правда 08 января в 09:26
Происшествия

В Японии выдан ордер на арест жены Карлоса Гона

По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.
News.ru 07 января в 04:52
Технологии

В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
ToDay News Ufa вчера в 12:58
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 04 января в 19:01
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Здоровье

Взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новый график работы

С начала 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый режим работы.
Толк вчера в 07:21
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
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