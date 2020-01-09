Общество
ВекОценены потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.Газета.Ru08 января в 23:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика
Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Здоровье
Волгоградские медучреждения работали в праздники в штатном режиме
37 пациентов были доставлены в медучреждение, медики провели пять операций и свыше 160 консультаций врачей в режиме онлайн.
Политика
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Из мэрии Челябинска уволили высокопоставленного чиновника
Председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергей Репринцев уходит в отставку.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Происшествия
Самолёт, летевший в Барнаул, экстренно сел в Сыктывкаре
В 23:32 самолёт вылетел из столицы Республики Коми. В Барнауле, согласно расписанию, он должен был приземлиться в 6:06 по местному времени.
Происшествия
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Кино
«Холоп» побил рекорд российского комедийного кинопроката
Новый фильм «Холоп» от режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, пишет РИА «Новости».
Здоровье
Назвали причину вспышки пневмонии в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Происшествия
В Японии выдан ордер на арест жены Карлоса Гона
По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.
Технологии
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Здоровье
Взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новый график работы
С начала 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый режим работы.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.