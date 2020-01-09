Экономика
ВекОценены потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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с чего всё началось
Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.Газета.Ruвчера в 23:27
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Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
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В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
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Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.