Экономика

ВекВекОценены потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.
Газета.Ruвчера в 23:27

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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Москва 2402:59

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27

Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников

Pravda.Ru02:06

Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБН02:00

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22

Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Московский Комсомолец02:38
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
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Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

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Газета.Ru вчера в 16:30
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В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге

В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
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Общество

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Таксист насильно выгнал из машины жену российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Москва 24 вчера в 16:28
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Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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Политика

Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране

Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Российская газета 05:17
Политика

Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
РБК 09:38
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
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Диц дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ

Защитник казахстанского "Барыса" Даррен Диц дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение правил в игре против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
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Космический корабль Dragon вернулся с МКС на Землю

Грузовой космический корабль компании SpaceX Dragon во вторник приводнился в Тихом океане, таким образом успешно завершилась его третья миссия на Международную космическую станцию.
Аргументы и Факты 07 января в 12:47
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
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Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

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Валенсия — Реал 1:3

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В Москве нашли крупный склад оружия в квартире

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Происшествия

Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
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