В прошлом году Россия и Белоруссия не смогли согласовать цены на нефть для белорусских НПЗ.

с чего всё началось

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. К такому выводу в эфире телеканала «360» пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

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Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

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