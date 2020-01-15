Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. К такому выводу в эфире телеканала «360» пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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с чего всё началось

Те же баррели, только в профиль. Белоруссия нарывается на нефть подороже

В прошлом году Россия и Белоруссия не смогли согласовать цены на нефть для белорусских НПЗ.
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