Экономика
Lenta.ruОценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. К такому выводу в эфире телеканала «360» пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В прошлом году Россия и Белоруссия не смогли согласовать цены на нефть для белорусских НПЗ.Телеканал 360°16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Общество
Меган Маркл не допустили до совещания с Елизаветой II
Герцогиня Сассекская Меган Маркл не принимала участие в прошедшей накануне встрече королевы Елизаветы II, принца Чарльза и принцев Уильяма и Гарри в Сандрингемском дворце.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Политика
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
Берг подготовил обращение к Путину с просьбой газифицировать Читу ради спасения от смога
Депутат законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Роман Берг подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину и федеральному правительству с просьбой провести центральное газоснабжение в Читу, что решит проблему смога в краевой столице, сообщается 15 января на сайте регионального отделения КПРФ.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Общество
В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Хоккей
«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Футбол
Головин начнет матч против «ПСЖ» в основе
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.