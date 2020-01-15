Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. К такому выводу в эфире телеканала «360» пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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с чего всё началось

Те же баррели, только в профиль. Белоруссия нарывается на нефть подороже

В прошлом году Россия и Белоруссия не смогли согласовать цены на нефть для белорусских НПЗ.
Телеканал 360°16:01

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Белоруссию заподозрили в попытке «надавить» на Россию

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Эксперт оценил альтернативные планы Белоруссии на импорт нефти

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Эксперт заявил о попытке Минска «надавить» на Россию из-за нефти

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Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

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Культура

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Технологии

В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
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Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
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Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

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Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
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В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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