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Lenta.ruОценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 9 октября.
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Песков оценил возможность саммита в «нормандском формате» без разведения сил
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В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
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