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Lenta.ruОценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 9 октября.
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Песков оценил возможность саммита в «нормандском формате» без разведения сил
Московский Комсомолец07:47
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