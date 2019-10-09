Политика

Lenta.ruLenta.ruОценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 9 октября.
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