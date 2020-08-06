Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29

Подробнее о событии

Москву снова закроют из-за коронавируса? В оперштабе дали однозначный ответ на слухи

Царьград02:13

Оперштаб: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабильна

News.ru02:11

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Интерфакс00:29

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ru01:59

В оперштабе сообщили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

Газета.Ru01:56

Источник опроверг слухи о возвращении Москвы к карантину

Московский Комсомолец01:24

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна

Авторадио02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Юлией Ковальчук

Территория новостей 04:17
6
Технологии

Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт

На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета вчера в 03:56
5
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
7
Общество

Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября

В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
111
Кино

Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Piter.tv вчера в 02:11
11
Культура

Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа

В 4-м сезоне на экранах зрители увидят новых героев. Среди них девушка младшего сына главной героини Тимофея.
Evo-rus.com 03:52
16
Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Ивановым до 2021 года

Бомбардир.ру 04:14
Кино

Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме

В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
16
Шоу-бизнес

Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера

"Комсомольская правда" опубликовала переписку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы.
РИА Новости 03:36
Кино

«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире

Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру вчера в 02:44
2
Авто

Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей

Онлайн-ретейлер Ozon и группа компаний «Автомир» запускают совместный проект по продаже автомобилей через интернет.
Известия 03:53
11
Шоу-бизнес

Гордон развелся с четвертой женой полюбовно

Все писали о каком-то «тайном разводе». Или что «развод оказался подарком на день рождения Нозанин».
Чистовик 03:25
538
Общество

Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 05:06
Кино

Лили Вачовски рассказала, что «Матрица» – фильм о трансгендерности

ИА InterMedia вчера в 12:39
9
Фигурное катание

Телеведущий Киселев заявил о разграблении школы Тутберидзе

РБК спорт 04:59
Культура

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на шоу «Ледниковый период»

Петербурженка повредила себе связки на ноге. Как написала Ольга Бузова в своем блоге, дебют в шоу станет новым этапом в ее жизни.
АБН 02:23
24
Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
609
Кино

«Капитан Марвел 2» получил режиссера

Стартфильм 04:01
1
Культура

Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»

Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
8
Шоу-бизнес

Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом

34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Муцениеце утверждает, что Прилучный до сих пор признается ей в любви

31-летняя Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с мужем, 32-летней звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Wday.ru 04:03
11
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
42
Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
294
Экономика

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
5
Шоу-бизнес

Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно

Экспресс газета вчера в 06:21
110
Шоу-бизнес

"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

РИА Новости 05:00
4
Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
333
Фигурное катание

Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»

Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное