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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29
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Царьград

Москву снова закроют из-за коронавируса? В оперштабе дали однозначный ответ на слухи

Царьград02:13
Газета.Ru

В оперштабе сообщили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

Газета.Ru01:56
Авторадио

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна

Авторадио02:07
Lenta.ru

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ru01:59
News.ru

Оперштаб: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабильна

News.ru02:11
Московский Комсомолец

Источник опроверг слухи о возвращении Москвы к карантину

Московский Комсомолец01:24
Интерфакс

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Интерфакс00:29

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБК08:25

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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