Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
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Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29
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