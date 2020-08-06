Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс00:29
Подробнее о событии
Царьград

Москву снова закроют из-за коронавируса? В оперштабе дали однозначный ответ на слухи

Царьград02:13
News.ru

Оперштаб: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабильна

News.ru02:11
Lenta.ru

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Lenta.ru01:59
Авторадио

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна

Авторадио02:07
Газета.Ru

В оперштабе сообщили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

Газета.Ru01:56
Московский Комсомолец

Источник опроверг слухи о возвращении Москвы к карантину

Московский Комсомолец01:24
Интерфакс

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Интерфакс00:29

159 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
159 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
Министерство здравоохранения МО07:35
1,7K

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
158

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
1,4K

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
14

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
25

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
894

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
31

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
14

Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости10:14

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
56