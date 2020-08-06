Коронавирус
Lenta.ruОценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.
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с чего всё началось
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.Интерфакс00:29
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Общество
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РИА Новости вчера в 16:38
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В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях
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REGNUM 03:45
Армия и оружие
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
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BFM.ru 03:20
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Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко
Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру вчера в 12:51
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Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
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Новый Век вчера в 03:45
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
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Коммерсантъ 02:39
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика
Лукашенко проводит совещание по безопасности на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит заседание по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании.
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Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
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Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
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Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
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В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
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Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
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В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
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