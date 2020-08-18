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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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News.ru

Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

News.ruвчера в 12:58
РБК

Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

РБКвчера в 08:05
Северпост

Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

Северпоствчера в 11:19
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Lenta.ruвчера в 10:43
Дума ТВ

Экономисты рассказали о восстановлении экономики РФ после пандемии

Дума ТВвчера в 10:34
Росбалт

Оценены темпы восстановления российской экономики

Росбалтвчера в 10:03
Народные новости

Аналитики Oxford Economics фиксируют выздоровление экономики России

Народные новостивчера в 12:58

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
РИА Новостивчера в 09:47
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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В беседе с Макроном Путин назвал недопустимым давление на Белоруссию

Стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Белоруссии, кроме этого, Путин назвал недопустимым всяческое давление и вмешательство во внутренние дела республики.
Аргументы и Фактывчера в 08:52
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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