Оценены темпы восстановления российской экономики
Смотрите также
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
Установлен точный порядок проявления первых симптомов коронавируса
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Военную базу США на востоке Сирии обстреляли ракетами
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае
Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC в полутяжелом весе
Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store
В беседе с Макроном Путин назвал недопустимым давление на Белоруссию
Суд приговорил обокравшую депутата на 22 млн рублей модель к колонии
Изменение климата становится причиной расширения тропиков
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
Подробнее о событии