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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

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Экономисты рассказали о восстановлении экономики РФ после пандемии

Дума ТВ10:34
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Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

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Оценены темпы восстановления российской экономики

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Аналитики Oxford Economics фиксируют выздоровление экономики России

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Оценены темпы восстановления российской экономики

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Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

РБК08:05

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Сбил два украинских штурмовика на Донбассе: на Украине опубликовали записи «вербовки бойцов ЧВК Вагнера»

На Украине опубликовали записи «вербовки бойцов ЧВК Вагнера» украинскими спецслужбами, которые были использованы в провокации СБУ и 29 июня задержаны под Минском.
Rusvesna.su14:02

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru13:39
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Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
Моссоветвчера в 04:16
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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