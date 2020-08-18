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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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Экономика сегодня

Эксперты Oxford Economics оценили темпы восстановления экономики России

Экономика сегодня12:37
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Lenta.ru10:43
Северпост

Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

Северпост11:19
Актуальные Новости

Эксперты Oxford Economics назвали «впечатляющими» темпы восстановления экономики России

Актуальные Новости11:21
Дума ТВ

Экономисты рассказали о восстановлении экономики РФ после пандемии

Дума ТВ10:34
Росбалт

Оценены темпы восстановления российской экономики

Росбалт10:03
РБК

Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

РБК08:05

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Лукашенко сообщил о намерении оппозиции запретить русский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты12:37
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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