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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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Дума ТВ

Экономисты рассказали о восстановлении экономики РФ после пандемии

Дума ТВ10:34
Северпост

Появился прогноз темпов восстановления экономики в России

Северпост11:19
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Lenta.ru10:43
Актуальные Новости

Эксперты Oxford Economics назвали «впечатляющими» темпы восстановления экономики России

Актуальные Новости11:21
Росбалт

Оценены темпы восстановления российской экономики

Росбалт10:03
РБК

Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

РБК08:05
Плас

Пандемия как катализатор финансовой отрасли: шаг вперед или откат назад?

Пласвчера в 06:38

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Обнаружен древний щенок, замороженный во льдах 14 тысяч лет назад

Доктор из Северо-Восточного федерального университета Сергей Федоров заявил, что тест ДНК идентифицировал найденные в животе собаки останки, подтвердив, что они принадлежат древнему носорогу, вымершему около 14 тыс лет назад.
Live2411:57

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
РИА Новости12:01

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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