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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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РБК

Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

РБК08:05
Дума ТВ

Экономисты рассказали о восстановлении экономики РФ после пандемии

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Оценены темпы восстановления российской экономики

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Плас

Пандемия как катализатор финансовой отрасли: шаг вперед или откат назад?

Пласвчера в 06:38

Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

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ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

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