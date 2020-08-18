Оценены темпы восстановления российской экономики
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Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании. После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году.В источнике
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