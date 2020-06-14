Коронавирус
Lenta.ruОценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса
Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газетавчера в 15:40
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
ТАСС вчера в 15:04
Политика
КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями
КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение антипхеньянских пропагандистских листовок.
Газета.Ru 00:55
Наука
Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС
Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
ЭнергоНьюс вчера в 21:48
Авто
На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа
Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 13 июня в 16:39
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 12 июня в 08:57
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске
Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Экономика
MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя
Ведомости вчера в 17:08
Общество
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
BFM.ru 13 июня в 06:47
Здоровье
В Ивановской области за сутки прибавилось более 90 зараженных
95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Ивановской области, 13 июня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13 июня в 13:31
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 12 июня в 04:54
Наука
В Китае найдено древнейшее произведение искусства
В Китае, недалеко от Пекина, на месте строительства колодца найдено древнейшее произведение искусства – статуэтка в форме птицы, чей возраст достигает 13 000 лет.
ВладТайм 12 июня в 14:50
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посчитал нужным отстранить от занимаемой должности главу Славгорода Сергея Горбунова.
КП - Барнаул 00:33
Армия и оружие
В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Москва, 15 июня 2020, 08:44 — REGNUM Российские специалисты модифицируют комплекс ПВО «Тор-М2» таким образом, что он сможет преодолевать вплавь водные преграды.
REGNUM 01:44