Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Антивирусное лето

Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?
Российская газетавчера в 15:40

Подробнее о событии

Бюджет Подмосковья в 2020 году может недополучить около 133 млрд руб

РИАМО01:41

Воробьев оценил финансовые потери Подмосковья от коронавируса

РБКвчера в 19:11

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:49

Губернатор Подмосковья оценил потери регионального бюджета от коронавируса в 130 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 18:04

Из-за COVID-19 бюджет Подмосковья недополучит около 133 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:18

Воробьев сообщил, что бюджет Подмосковья может недополучить около 133 млрд рублей

ТАССвчера в 16:58

Воробьёв оценил потери бюджета Подмосковья из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 18:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
5
Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com вчера в 15:31
25
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
5
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
455
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
294
Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
131
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
661
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС вчера в 15:04
297
Политика

КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями

КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение антипхеньянских пропагандистских листовок.
Газета.Ru 00:55
2
Наука

Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
ЭнергоНьюс вчера в 21:48
Авто

На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа

Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 13 июня в 16:39
93
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Здоровье

После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление

В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
164
Здоровье

Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу

Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 12 июня в 08:57
1,5K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
446
Шоу-бизнес

Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru вчера в 13:45
545
Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Экономика

MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя

Ведомости вчера в 17:08
1
Общество

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
51
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 13 июня в 06:47
5,4K
Здоровье

В Ивановской области за сутки прибавилось более 90 зараженных

95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Ивановской области, 13 июня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13 июня в 13:31
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 12 июня в 04:54
1,5K
Наука

В Китае найдено древнейшее произведение искусства

В Китае, недалеко от Пекина, на месте строительства колодца найдено древнейшее произведение искусства – статуэтка в форме птицы, чей возраст достигает 13 000 лет.
ВладТайм 12 июня в 14:50
18
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Общество

Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посчитал нужным отстранить от занимаемой должности главу Славгорода Сергея Горбунова.
КП - Барнаул 00:33
19
Армия и оружие

В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

Москва, 15 июня 2020, 08:44 — REGNUM Российские специалисты модифицируют комплекс ПВО «Тор-М2» таким образом, что он сможет преодолевать вплавь водные преграды.
REGNUM 01:44
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное