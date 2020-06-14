Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.

Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 5

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 294

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 661

Наука Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Авто На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя. 93

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2,1K

Шоу-бизнес Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.

Общество Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19 Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".

Общество Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 51

Здоровье В Ивановской области за сутки прибавилось более 90 зараженных 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Ивановской области, 13 июня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наука В Китае найдено древнейшее произведение искусства В Китае, недалеко от Пекина, на месте строительства колодца найдено древнейшее произведение искусства – статуэтка в форме птицы, чей возраст достигает 13 000 лет. 18