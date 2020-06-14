Коронавирус
Lenta.ruОценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса
Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газетавчера в 15:40
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Общество
По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО
На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости вчера в 04:16
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
Экономика
Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
РИА Новости 00:26
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из них 66 человек проходят лечение в больницах, 39 находятся на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.
ИА Красная Весна вчера в 04:09
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.
REGNUM 13 июня в 12:30
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Происшествия
Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину
Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
Общество
Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова
Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials
Сроки релиза игры не объявлены. The Outlast Trials разрабатывается для РС.
Srnsk вчера в 23:24
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока.
Известия вчера в 17:01
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
Армия и оружие
В армии ДНР отменен режим полной боевой готовности
Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказал снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции, которая была доведена до высшей степени 20 мая.
Евразия Daily 00:23
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13 июня в 07:19
Происшествия
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26