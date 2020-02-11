Экономика
РосбалтОценены убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Министерство транспорта РФ оценивает в 1,6 млрд рублей убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в КНР. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик.
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Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд руб
Коммерсантъвчера в 06:54
Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай
Ведомостивчера в 05:58
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Политика
Матвиенко: В Совфеде поддерживают предложение о пожизненных сенаторах
Появление в Совете Федерации пожизненных сенаторов поднимет авторитет верхней палаты парламента и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства, считает председатель СФ Валентина Матвиенко.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»
Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Общество
Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости
Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Политика
Путин назвал главные задачи властей в экономике
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией
НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Экономика
Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл».
Армия и оружие
Сирийские войска действуют только против террористов — Песков
Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Общество
Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Здоровье
В Роскачестве назвали плюсы и минусы растительных аналогов молока
Роскачество не советует россиянам отказываться от обычного молока в пользу его растительных аналогов на основе сои, овса, миндаля или кокоса, если оно хорошо переносится и нет противопоказаний для здоровья.
Технологии
В IBM рассказали об основных проблемах кибербезопасности
Самыми основными проблемами в кибербезопасности, по мнению экспертов, является неправильная настройка облачных сервисов компаниями, вирусы-шифровальщики, случаи, когда киберпреступники выдают свои персоны за большие технокомпании, например, Apple или Google, а также соцсети и стриминговые сервисы.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
Политика
Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией
«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Политика
В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Армия и оружие
США одобрили продажу Индии зенитной ракетной системы IADWS
Пусковые установки зенитной ракетной системы NASAMS Агентство по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) Минобороны США направило Конгрессу уведомление о возможной продаже Индии наземной интегрированной зенитной ракетной системы Integrated Air Defense Weapon System (IADWS), пишет блог bmpd.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.