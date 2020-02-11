Министерство транспорта РФ оценивает в 1,6 млрд рублей убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в КНР. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик.

Оценены убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

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