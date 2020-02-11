Экономика
РосбалтОценены убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Министерство транспорта РФ оценивает в 1,6 млрд рублей убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в КНР. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик.
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Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд руб
Коммерсантъвчера в 06:54
Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай
Ведомостивчера в 05:58
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:57, Ашберн
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