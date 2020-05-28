Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи
Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС 26 мая в 21:00
Авто
Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег
Автоновости дня 01:20
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Авто
Kia анонсировала обновленную Kia Rio для России
Обновленная KIA Rio выйдет на российский рынок во второй половине 2020 года. Конкретная дата старта продаж новинки будет оглашена позднее.
Автоновости дня вчера в 10:01
Общество
Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае
Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.
АМИТЕЛ 01:24
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com вчера в 12:33
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки
Уголовное дело сразу по трем статьям - умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание - возбуждено в Омской области после избиения 27-летней женщиной своей двухлетней дочери.
ТАСС вчера в 12:58
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Происшествия
Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора
Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии, находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков, пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили 96 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе 28 мая.
АиФ Новосибирск 01:51
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Посол в Дублине рассказал о ситуации с застрявшими в Ирландии россиянами
Возвращение на родину застрявших в Ирландии российских граждан – самая сложная проблема и главная задача, над решением которой буквально бьется сейчас посольство РФ в Дублине, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Юрий Филатов.
РИА Новости 02:10
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Происшествия
В Кузбассе ветром сдуло целую деревню
От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
Вести.Ru вчера в 03:36
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество
Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru вчера в 07:02
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02