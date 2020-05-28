Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Sputnik Армения вчера в 06:49
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства.
РИА Новости вчера в 20:21
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
Лишившихся работы родителей предложили освободить от платы за детсад
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца текущего года отменить плату за услуги бюджетных детских садов для тех родителей, которые лишились работы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:42
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Политика
Пентагон уведомил Конгресс об успехах Украины в борьбе с коррупцией
Как сообщает телекомпания CNN «Украина достигли прогресса в борьбе с коррупцией, за счет усиления прозрачности и общественного контроля», что позволяет США осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.
Ёлдаш 01:22
Шоу-бизнес
Певица Слава запечатлела себя с двумя красавицами-дочками и мужем
На фотографии, которая получилась очень семейной и атмосферной, сорокалетняя Слава держит на руках младшую дочку.
Телепрограмма 01:29
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
Российская газета вчера в 09:09
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk вчера в 23:39
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Политика
В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Наука
В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии
Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом.
Вести.Севастополь вчера в 09:59
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес
Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах
Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ФАН 01:23
Экономика
«Ростех» создаст общество взаимного страхования для защиты имущества своих предприятий
"Создаваемое ОВС призвано исправить эту ситуацию, сформировать внутреннюю систему страхования и управления страховыми рисками предприятий госкорпорации, повысить уровень защищенности предприятий, обеспечить оперативное урегулирование убытков по страховым случаям", - подчеркнул Галушин.
Интерфакс 02:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:09