Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Армия и оружие
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера.
Российская газета вчера в 00:46
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Наука
Компьютер обучили предсказывать сложную динамику кубитов
Для практической реализации квантовых вычислений требуется решить сложную задачу: эффективно управлять динамикой квантовых битов (кубитов) при наличии внешних шумов.
Naked Science вчера в 06:24
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Культура
СМИ: Apple будет работать с Paramount Pictures над новым фильмом Скорсезе
Компания Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
РИА Новости 21:18
Шоу-бизнес
Пригожин ответил стихами на матерный выпад Шнура
Пригожин ответил стихами на матерный выпад Шнура Продюсер продолжает заочный баттл с музыкантом.
Экспресс газета вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Единоборства
Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC
Как информирует журналист ESPN Марк Раймонди у себя в Twitter-аккаунте, президент UFC рассказал, что россиянин Петра Яна сойдется в октагоне с прославленным бразильцем, экс-чемпионом организации Жозе Алду.
Газета.Ru 21:01
Хоккей
Хартли зарабатывает в «Авангарде» 100 млн рублей за сезон
Среди хоккеистов больше всех зарабатывает нападающий Свен Андригетто — 90 миллионов рублей за сезон.
Metaratings вчера в 06:18
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Политика
США готовят к отправке в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 26 мая 2020, 02:28 — REGNUM Вторую партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Соединённые Штаты планируют отправить в Россию 26 мая, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации американского президента.
REGNUM 25 мая в 19:28
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Общество
Роспотребнадзор прописал требования к работе фитнес-клубов
Строгая дистанция и предварительная запись: требования к работе фитнес-клубов в деталях прописал Роспотребнадзор.
Первый канал 00:05
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 25 мая в 16:35
Игры
Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5
На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
Здоровье
В Бурятии сняли карантин в Кижингинском районе
Как сообщил Ариг Ус глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, решение о снятии ограничительных мероприятий было принято накануне, 26 мая.
Ариг Ус 02:22
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК вчера в 17:02