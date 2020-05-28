Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.

Оценены запасы нефти и газа в России

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