Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Оценены запасы нефти и газа в России

Lenta.ru19:38

Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новости17:30

Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа

URA.Ru18:50

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолец18:09

Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

News.ru19:08

Счетная палата: рост льгот нефтяникам вдвое не привел к сопоставимому росту инвестиций

ТАСС17:01

Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке РФ

ПРАЙМ17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
2,4K
Политика

Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости 21:25
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
60
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
632
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
1
Энергетика

«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Lenta.ru 19:42
26
Футбол

Артур сообщил «Ювентусу», что не собирается покидать «Барселону»

Soccer.ru 12:03
Здоровье

Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав

Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
1,9K
Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Футбол

Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»

Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа 05:54
Экономика

ПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны вчера в 05:46
1,1K
Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
21
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
29
Здоровье

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
369
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты 07:23
275
Общество

Реке Хероте в Сочи вернули историческое название

Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
33
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
377
Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
216
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
3,6K
Космос

Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен

На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
703
Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
203
Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
195
Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова

Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
62
Здоровье

Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края

Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
20
Общество

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
18
Общество

В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Smolnarod.ru 05:29
271
Армия и оружие

В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы

Военную технику начали готовить в Восточном военном округе к тренировкам парада в честь 75-летия Победы, который назначен на 24 июня, сообщили в пресс-службе округа в среду.
РИА Новости 04:00
3
Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
17
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии

"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное