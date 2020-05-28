Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Оценены запасы нефти и газа в России

Lenta.ru19:38

Счетная палата: рост льгот нефтяникам вдвое не привел к сопоставимому росту инвестиций

ТАСС17:01

Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа

URA.Ru18:50

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолец18:09

Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новости17:30

Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

News.ru19:08

Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке РФ

ПРАЙМ17:00
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Космос

Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен

Газета.Ru 16:44
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Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Политика

Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru 11:15
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Происшествия

В Астрахани под мостом застрял сухогруз

Инфорос 16:13
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Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
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Космос

Ученые нашли источник высокоэнергетических нейтрино

Anonsens 16:55
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос

В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий 11:10
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

F1news.ru вчера в 11:26
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
22
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
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Армия и оружие

В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения

В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
18
Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Общество

В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции

Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM 17:01
8
Здоровье

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
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Здоровье

Забайкалье вышло в лидеры по летальности от COVID-19 в ДФО

Забайкальский край оказался на первом месте по летальности от коронавируса – это соотношение умерших к числу выявленных заболевших в регионе.
Zabnews.ru 21:05
Единоборства

Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC

Газета.Ru 21:01
Общество

Заморозки с отрицательными температурами продолжатся в Алтайском крае

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о том, что после сильной жары, штормового ветра и похолодания, которые имели место на этой неделе, в регионе продолжатся заморозки.
Алтапресс 19:00
18
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
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Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Футбол

Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020

Действие паспорта болельщика для въезда в государство на матчи чемпионата Европы по футболу аннулировано.
Пятый канал 15:33
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