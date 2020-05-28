Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Общество
Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса.
Областная газета вчера в 10:31
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Происшествия
Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело
Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Кино
Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
Киноафиша России 03:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы детских лагерей
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы детских лагерей в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом
Скандал вокруг звездной пары разгорелся после того, как один из известных пластических хирургов Беверли-Хиллз выпустил подробное видео о всех операциях Хейли на лице.
Wday.ru вчера в 09:37
Происшествия
Задержанный россиянин скончался в отделе полиции
В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Экономика
В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Кино
Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом
Телепрограмма 02:30
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости вчера в 01:09
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 15 июня
«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 15 июня включительно»,- говорится в сообщении штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 15:01
Общество
В Китае одобрили первый в истории страны единый гражданский кодекс
Globallookpress / Xie Huanchi Китайский парламент одобрил первый в истории страны единый гражданский кодекс.
РЕН ТВ 03:15
Кино
Ситком «В Филадельфии всегда солнечно» продлили на 15-й сезон
Известия вчера в 23:47
Музыка
Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей
Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
News.ru 26 мая в 08:27
Здоровье
В Челябинской области произошел всплеск заражений коронавирусом
Почему произошел резкий скачок заболевших объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Радио Business FM Челябинск 02:36
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
На проходной Минобороны взяли под пандемию
На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Live24 вчера в 07:36
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
В Греции специалисты обнаружили реальный способ защитить население от коронавируса.
Evo-rus.com 03:20
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15