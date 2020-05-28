Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

РБК02:16

Оценены запасы нефти и газа в России

Lenta.ruвчера в 19:38

Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новостивчера в 17:30

Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа

URA.Ruвчера в 18:50

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

News.ruвчера в 19:08

Счетная палата подсчитала, на сколько России хватит запасов нефти

ПРАЙМвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
40
Общество

Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса.
Областная газета вчера в 10:31
18
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Происшествия

Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело

Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
82
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
698
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
22
Кино

Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»

Киноафиша России 03:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы детских лагерей

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы детских лагерей в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 14:02
13
Шоу-бизнес

Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом

Скандал вокруг звездной пары разгорелся после того, как один из известных пластических хирургов Беверли-Хиллз выпустил подробное видео о всех операциях Хейли на лице.
Wday.ru вчера в 09:37
Происшествия

Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
104
Экономика

В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек

Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Общество

С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
411
Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
10
Кино

Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом

Телепрограмма 02:30
Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости вчера в 01:09
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 15 июня

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 15 июня включительно»,- говорится в сообщении штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 15:01
30
Общество

В Китае одобрили первый в истории страны единый гражданский кодекс

Globallookpress / Xie Huanchi Китайский парламент одобрил первый в истории страны единый гражданский кодекс.
РЕН ТВ 03:15
Кино

Ситком «В Филадельфии всегда солнечно» продлили на 15-й сезон

Известия вчера в 23:47
Музыка

Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
News.ru 26 мая в 08:27
Здоровье

В Челябинской области произошел всплеск заражений коронавирусом

Почему произошел резкий скачок заболевших объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Радио Business FM Челябинск 02:36
Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
57
Общество

ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
168
Происшествия

На проходной Минобороны взяли под пандемию

На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
2
Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Live24 вчера в 07:36
8
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
2
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

В Греции специалисты обнаружили реальный способ защитить население от коронавируса.
Evo-rus.com 03:20
62
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное