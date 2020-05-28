Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Общество
Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд
За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Lenta.ru вчера в 06:41
Общество
Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая
Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 26 мая в 04:29
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Facebook и Twitter не выплатили штраф за отказ переносить серверы в РФ
Американские компании Facebook и Twitter не выплатили штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ переносить свои серверы с данными пользователей в Россию.
News.ru 03:41
Кино
Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 03:51
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза
Известия вчера в 11:46
Общество
Норвежцы обнаружили могилу викинга под своей спальней
Прибывшие эксперты начали раскопки, в процессе которых заключили, что под домом находится могила эпохи викингов.
RuNews24.ru 04:08
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Политика
Трамп намерен подписать указ о социальных сетях
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей, пишет газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 02:55
Общество
В Тульской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом
По оперативным данным на 10:35 четверга, 28 мая, в Тульской области зарегистрировано ещё 110 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 03:50
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01