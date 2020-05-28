Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Оценены запасы нефти и газа в России

Lenta.ruвчера в 19:38

Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

News.ruвчера в 19:08

Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа

URA.Ruвчера в 18:50

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

РБК02:16

Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новостивчера в 17:30

Счетная палата подсчитала, на сколько России хватит запасов нефти

ПРАЙМвчера в 17:00
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Общество

Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд

За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Известия вчера в 18:34
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Lenta.ru вчера в 06:41
256
Общество

Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая

Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 26 мая в 04:29
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
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Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 10

Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,7K
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 02:57
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Гаджеты

Xiaomi запускает линейку 4K-телевизоров Redmi Smart TV X за $280

NewInform 02:56
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Общество

Facebook и Twitter не выплатили штраф за отказ переносить серверы в РФ

Американские компании Facebook и Twitter не выплатили штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ переносить свои серверы с данными пользователей в Россию.
News.ru 03:41
Кино

Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо

Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 03:51
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Игры

У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт

ГЛАС.RU вчера в 13:14
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза

Известия вчера в 11:46
Общество

Норвежцы обнаружили могилу викинга под своей спальней

Прибывшие эксперты начали раскопки, в процессе которых заключили, что под домом находится могила эпохи викингов.
RuNews24.ru 04:08
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Экономика

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
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Политика

Трамп намерен подписать указ о социальных сетях

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей, пишет газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 02:55
Общество

В Тульской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом

По оперативным данным на 10:35 четверга, 28 мая, в Тульской области зарегистрировано ещё 110 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 03:50
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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