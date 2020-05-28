Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

РБК02:16

Оценены запасы нефти и газа в России

Lenta.ruвчера в 19:38

Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа

РИА Новостивчера в 17:30

Счетная палата раскрыла, на сколько России хватит нефти и газа

URA.Ruвчера в 18:50

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Счётная палата назвала сроки, на сколько хватит запасов нефти и газа в РФ

News.ruвчера в 19:08

Счетная палата подсчитала, на сколько России хватит запасов нефти

ПРАЙМвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома

Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома.
ТАСС вчера в 14:45
Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
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Экономика

ПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны 26 мая в 05:46
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
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Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Экономика

Депутат гордумы предрекает кризис и массовые сокращения в Саратове

После доклада депутата Максима Самсонова с речью выступил депутат Юрий Ерофеев, который отметил, что реальной помощи бизнес так и не получил.
Взгляд-инфо 04:33
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Футбол

«Раз и навсегда». Андрей Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в 2003 году.
Чемпионат 04:47
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Авто

BMW представила обновленную BMW 5-Series

Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня вчера в 01:27
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Здоровье

На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Кино

Apple снимет фильм Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро

РБК 05:13
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Транспорт

Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве

В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
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Политика

День проведения Парада Победы могут объявить выходным

Inc-news.ru вчера в 08:54
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Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
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Происшествия

Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора

Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
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Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета вчера в 08:33
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Коммерсантъ 04:57
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
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