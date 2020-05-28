Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

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Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Beautiful Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
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Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo

Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
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Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт

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Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
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Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70

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Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
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В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
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Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом

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В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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Наряду с новыми смартфонами, Redmi анонсировала и новые телевизоры Redmi Smart TV X series.
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В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
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