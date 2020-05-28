Энергетика
Lenta.ruОценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
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Спорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Beautiful Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Beautiful Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
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Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
Игра Far Cry 5 стала временно бесплатной в рамках акции Ubisoft «бесплатные выходные».
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Nightdive Studios выпустила на ПК демоверсию ремейка System Shock
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Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru вчера в 09:45
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Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
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Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews вчера в 13:11
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Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
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У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
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Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70
Любимый город вчера в 16:33
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Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:36
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Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом
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Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу
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Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life
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Xiaomi выпустила телевизоры Redmi Smart TV X series
Наряду с новыми смартфонами, Redmi анонсировала и новые телевизоры Redmi Smart TV X series.
MobiDevices 26 мая в 06:05
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Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:53
Авто
Компания Ford научила свои автомобили убивать коронавирус
Тарантас Ньюс 03:30
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
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Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
Гаджеты
Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 16:05
Здоровье
В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий).
Губерния (г. Челябинск) 02:31
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%.
Украина.ру 25 мая в 23:11
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
Моя Москва.онлайн вчера в 12:37
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Общество
Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам
Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 03:29