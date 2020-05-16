Коронавирус
Evo-rus.comОценили вероятность заражения коронавирусом на улице
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с чего всё началось
"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.РИА Новостивчера в 20:48
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Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Здоровье
В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу
В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Гаджеты
Apple разрабатывает новый 10-дюймовый iPad и iPad Mini
По словам Куо, Apple выпустит новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине этого года, а в первом полугодии 2021 года появится новый iPad mini с диагональю от 8,5 до 9 дюймов.
MobiDevices вчера в 07:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в России за сутки стало минимальным с начала мая
Накануне суточный прирост составлял 10 598 человек. В четверг, 14 мая, было выявлено 9974 новых случая COVID-19.
Собеседник 04:55
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Здоровье
В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от COVID-19
В Бразилии зарегистрирован рекордный суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса, за прошедший день в стране скончался 881 человек, общее количество инфицированных составляет 177 тысяч.
Аргументы и Факты 13 мая в 07:18
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Экономика
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову
Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит владельцу Telegram Павлу Дурову.
Forbes 05:31
Авто
Первый электрокар Ferrari станет «пионером новых технологий»
Директор итальянского автопроизводителя Энрико Галлиера заявил, что Ferrari «выпустит электромобиль не потому, что это уже сделали остальные, а, чтобы предложить рынку что-то новое».
Тарантас Ньюс вчера в 12:08
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Армия и оружие
Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Муцениеце подала на развод с Прилучным
Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
Футбол
Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru вчера в 12:50
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Наука
Биотехнологи обнаружили полностью блокирующее коронавирус антитело
Препарат, получивший название STI-1499, представляет собой одно из десятка антител (то есть иммунных клеток, нейтрализующих патогенные микроорганизмы вроде того же коронавируса), которые, как обнаружила компания, оказывают определенное воздействие на коронавирус.
Московский Комсомолец 03:54
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40