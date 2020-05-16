Коронавирус
МедиаПотокОценили вероятность заражения коронавирусом на улице
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что вероятность заражения коронавирусом на улице низка. Как сообщает МедиаПоток, эксперты считают, что заразиться коронавирусом на улице не так просто.
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с чего всё началось
"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости. Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.РИА Новостивчера в 20:48
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