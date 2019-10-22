Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. 22 октября состоялось заседание Экономического клуба, где обсуждалась методика расчета уровня благосостояния россиян, передает РБК.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

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Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян

URA.Ru04:08

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолец03:48

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 09:21

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Lenta.ruвчера в 23:10

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Коммерсантъвчера в 20:11

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53
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KM.ru вчера в 11:38
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Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии

Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
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Елену Малышеву госпитализировали

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Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.
Газета.Ru вчера в 22:18
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Общество

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка заявили, что "таких утечек персональных данных клиентов не было", однако опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.
Интерфакс 18:13
Политика

Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
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Шоу-бизнес

Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
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Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Общество

Власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

Штрафы за недолив топлива на АЗС, которые предлагалось обсудить в Государственной думе уже этой осенью, могут появиться в Кодексе об административных правонарушениях лишь в 2021 году.
РБК 20:56
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Иркутская область достигает целевых показателей по зарплате медиков

Ежегодно Иркутская область достигает установленных указом президента РФ от 7 мая 2012 года целевых показателей по зарплате медицинских работников.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:11
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия

Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали три человека

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Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
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Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК 18:45
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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Общество

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
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В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой

Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
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В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

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Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
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У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон

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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
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Жена Песьякова: «Муж обладает железобетонным спокойствием. Ревность — это не про него»

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, дала интервью, в котором рассказала о железобетонном спокойствии своего мужа.
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Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
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