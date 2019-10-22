Экономика
КоммерсантъОценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. 22 октября состоялось заседание Экономического клуба, где обсуждалась методика расчета уровня благосостояния россиян, передает РБК.
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Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБК22 октября в 17:00
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Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»
Московский Комсомолецвчера в 03:48
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