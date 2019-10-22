Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. 22 октября состоялось заседание Экономического клуба, где обсуждалась методика расчета уровня благосостояния россиян, передает РБК.
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Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru 22 октября в 09:21
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБК22 октября в 17:00

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Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Коммерсантъ22 октября в 20:11

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°вчера в 00:53

Экономисты усомнились в данных Росстата о резком росте доходов россиян

DP.RUвчера в 01:40

Резкий рост доходов россиян удивил экспертов: «Нестыковочка получается»

Московский Комсомолецвчера в 03:48

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБК22 октября в 17:00

Эксперты оценили заявления Росстата о доходах россиян

Газета.Ru22 октября в 09:21

Где Росстат нашел рост зарплат? Подробно объясняет Евгений Гонтмахер

Дождь22 октября в 05:17
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Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
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Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
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Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
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Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК вчера в 18:45
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Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Экономика

Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%

Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Политика

Помпео сегодня встретится с главой украинских раскольников

Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня встретится в Вашингтоне с главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.
Аргументы недели вчера в 02:30
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Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.
Lenta.ru 00:44
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Хоккей

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 октября в 13:38
Экономика

Банки подвели итоги работы с застройщиками в Петербурге по новой схеме

Аналитики подвели промежуточные результаты работы по новой схеме финансирования.
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Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

REGNUM вчера в 22:43
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском вчера в 17:58
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Sport24.ru 22 октября в 16:56
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Авто

Nissan представил новый электрокроссовер Aria

Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
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Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото

На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

От некоторых продуктов стоит вовсе отказаться. В список попала рафинированная мука, которую лучше всего заменить цельнозерновой.
9111.ru 21 октября в 05:58
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
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