Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.

с чего всё началось

Эта система хорошо работала в СССР.

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. 22 октября состоялось заседание Экономического клуба, где обсуждалась методика расчета уровня благосостояния россиян, передает РБК.

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